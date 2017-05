Konzert mit Musikschülern und zwei Chören im Buxtehuder Kulturforum am Hafen

Musikschüler der Sängerin und Pianistin Lucie Cerveny feiern in dem Konzert am Sonntag, 28. Mai, um 16 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen ihre Bühnenpremiere. Erstmals zeigen sie vor Publikum ihr Können am Klavier und im Gesang.Außerdem treten zwei Chöre auf: der "Kreschendo"-Frauenchor aus Meckelfeld und der in Buxtehude neu gegründete Jazz-Pop-Rock-Chor. Beide singen unter Leitung von Lucie Cerveny. Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und stimmgewaltiges Programm freuen.Der Jazz-Pop-Rock-Chor ist ein gemischter Chor, der noch ein paar Männerstimmen, möglichst mit Chorerfahrung und Notenkenntnissen, aufnehmen möchte. Geprobt wird mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr im "Deck 2" der Malerschule, Hafenbrücke 1.• Eintritt frei; www.kulturforum-hafen.de