Konzert mit Thierry Gaillard und seiner Band "Manny" in Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Französische Leichtigkeit, aber auch melancholische Klänge bringt die Band "Manny" bei ihrem Konzert am Sonntag, 13. August, um 17 Uhr in das Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. Die Gruppe um den französischen Sänger und Gitarristen Thierry Gaillard setzt erfrischende Akzente mit Songs zwischen Folk, Pop, Rock und Chanson in französischer, englischer und spanischer Sprache.

Wirklich festlegen lässt sich der durch Gaillard geprägte Musikstil nicht, da die Band selbst innerhalb der Stücke Stilrichtungen und Tempi vermischt. Musikalisch ist die Band zwischen Bob Dylan, Leonard Cohen und Jacques Brel einzuordnen. Die Lieder handeln von der Liebe, vom Leben, von Menschen und Emotionen. Voller Poesie, mit viel Humor und gleichzeitig unbeschwert weiß Gaillard das Publikum mit seiner ausdrucksstarken Stimme zu begeistern.

• Eintritt: 15 Euro; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus, Breite Str. 2, in Buxtehude, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail stadtinfo@stadt.buxtehude.de.