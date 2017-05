Konzert mit "Thomstudio" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. US-Westküsten-Flair bringt das "Thomstudio" am Samstag, 13. Mai, in das Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1. Die Band aus Kehdingen hat ein umfangreiches Repertoire mit Songs aus den Bereichen Country, Folk, Soul und Blues mit Westcoast-Anleihen à la "Crosby, Stills, Nash & Young" im Gepäck. Mit dem satten Akustik-Sound von Gitarren, Geige, Klavier, Cajón, Percussion und mehrstimmigem Harmoniegesang bringt die Gruppe die Musik stilecht zur Geltung.Nachdem der Musiker Thomas Pröfener, zum Teil zusammen mit seinem Bruder Franz, Songs geschrieben und in seinem Studio aufgenommen hat, kam beiden die Idee, auch live aufzutreten. Ende 2013 gründeten sie die Band "Thomstudio".• Eintritt: 12 Euro; www.thomstudio.de