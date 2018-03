Kult-Musical "Hair" auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude

bo. Buxtehude. 50 Jahre "Let The Sunshine In" - das Musical "Hair gilt als Meilenstein des Musiktheaters. Am Freitag, 16. März, sehen Zuschauer das Kult-Stück um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, in Buxtehude.

In "Hair" sucht die Hippie-Bewegung der 1968er Jahre ein neues Lebensgefühl. Die "Blumenkinder" jener Zeit waren alles andere als Gammler und Faulenzer, sondern von den Revolten beeinflusste Studenten, Schüler und Arbeiter. Als Antwort auf den Vietnam-Krieg und die in den 1960er Jahren herrschenden Verhältnisse entwickelte sich ein Protest aus Demonstrationen, Studentenunruhen und Aufmärschen. Jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität suchten die Hippies ein neues Lebensgefühl. Esoterik, Räucherstäbchen, LSD und freie Liebe sind die ausschlaggebenden Attribute der Blumenkinder. In "Hair" erleben die Zuschauer nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen gleichzeitig an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil.

• Karten ab 34 Euro (ermäßigt ab 17 Euro) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de; Inhaber einer Sparkassen-Girokarte erhalten bei Vorlage der Karte im Servicecenter für maximal zwei Tickets 10 Prozent Ermäßigung.