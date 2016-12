Kultiger "Christmas Beat" mit drei Bands im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Kult-Treffpunkt - nicht nur für "Weihnachtsheimkehrer" - ist der "Christmas Beat" am Freitag, 23. Dezember, um 21 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1. Das Konzert am Tag vor Heiligabend hat Tradition: Seit Mitte der 1990er Jahre findet es alljährlich statt und bietet allen - nicht nur denen, die fern der Heimat leben und arbeiten und zu Weihnachten nach Hause kommen - die Gelegenheit, Bekannte zu treffen, die man lange nicht mehr gesehen hat.Drei Bands bestreiten das Konzert: Den Auftakt machen die "Flaky Friends" mit einem Mix aus Rock und poppigem Folk. Als Hauptact entern "Odd Couple" danach die Bühne. Die Wahlberliner aus Ostfriesland wollen mit energiegeladenem Rock 'n' Roll und Garage Rock begeistern. Zum Schluss runden "Pete At The Starclub" den Abend mit einer leicht melancholischen Mischung aus Indie und melodiösem Post Punk ab.Nach den Live-Auftritten ist noch lange nicht Schluss. Bei der After-Show-Party können Gäste im Kulturforum, auf dem Steg und in den beheizten Zelten im Innenhof weiter feiern.• Eintritt: 8 Euro; Kartenvorverkauf bei Tixx, Buxtehude; an der Abendkasse gibt es nur ein Restkontingent an Eintrittskarten.