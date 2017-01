Landschaftsmalerei von Ulrich Schaper in der Hospizgruppe Buxtehude

bo. Buxtehude. In den Räumen der Hospizgruppe Buxtehude, Stavenort 1, sind ab Montag, 16. Januar, Landschaftsbilder von Ulrich Schaper ausgestellt.Himmel, Wasser, Schiffe, Hafen, Deich, Straßen, Berge - der Künstler findet in seiner Buxtehuder Heimat, in Hamburg oder im Urlaub immer wieder neue Motive, die er in Acryl, Aquarell und Pastell festhält. Alltägliches, aber auch besondere Lichtverhältnisse, Perspektiven und Strukturen interessieren ihn. Das Malen in der Natur ist für Schaper wie Meditation. Im Atelier arbeitet er auch nach eigenen Fotos.• Die Vernissage findet am Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr statt. Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 19. April; geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr; www.hospizgruppe-buxtehude.de