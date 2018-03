Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Eindrucksvolle Ergebnisse seiner Fotoreisen präsentiert Ulrich Krehahn im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Der Buxtehuder und frühere Airbus-Manager zeigt Fotografien von indigenen Völkern in Äthiopien und Papua-Neuguinea. Die Ausstellung wird am Sonntag, 4. März, um 11 Uhr eröffnet.

Auf seinen Fotoexpeditionen besuchte Krehahn Volksstämme, die auf überlieferte Weise, abgeschieden von der Außenwelt im Tal des Omo-Flusses im Südwesten Äthiopiens sowie am Sepik-River und im unwegsamen Bergland von Papua-Neuguinea leben.

• Eintritt frei; die Ausstellung läuft bis Sonntag, 8. April; geöffnet: freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.