bo. Buxtehude. Bilder von Helga Prokop sind ab Montag, 24. Oktober, in der Hospizgruppe in Buxtehude, Stavenort 1, ausgestellt. Die Vernissage findet bereits am Samstag, 22. Oktober, um 11 Uhr statt. In ihrer Acrylmalerei möchte die Autodidaktin aus Buxtehude "Lebensfreude" ausdrücken. Prokop arbeitet hauptsächlich in Spachteltechnik und experimentiert gern mit Farben und Material. Das Malen ist für sie ein befreiendes Hobby, das ihr gerade in Krisenzeiten über Tiefpunkte hinweg hilft. Sie leitete Kurse und Kreativgruppen im Buxtehuder Freizeithaus und beim Verein "Die Brücke".• Die Ausstellung kann bis Mittwoch, 11. Januar, zu den Öffnungszeiten der Hospizgruppe montags bis freitags zwischen 10 und 13 Uhr besichtigt werden; www.hospizgruppe-buxtehude.de