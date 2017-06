Lepra und Fairer Handel

ab. Buxtehude. Der Weltladen Buxtehude stellt am Mittwoch, 7. Juni, ab 19 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude das Thema Lepra in den Mittelpunkt einer Veranstaltung. Schauspieler Christian Stock zeigt dann seinen Dokumentarfilm "Losing Touch", der sich mit dem traurigen Schicksal an Lepra Erkrankter in Nepal befasst. Ziel der Veranstaltung ist es, auf die schwierige Lebenssituation Betroffener aufmerksam zu machen. Gleichzeitig soll die Bedeutung des Fairen Handels aufgezeigt und die Partnerschaft des Fairen Handels mit gemeinnützigen Organisationen in der Entwicklungshilfe vorgestellt werden.

• Der Eintritt ist frei.