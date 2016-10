"Let's Burlesque": Erotische Theaterrevue auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Let's Burlesque" heißt es am Sonntag, 23. Oktober, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, in Buxtehude. Die Show-Sensation aus Berlin nimmt die Zuschauer auf eine sinnlich-sündige Zeitreise in die 1920er und 1930er Jahre mit.

Alles ist möglich, wenn "Evi und das Tier" mit ihrer Band "The Glanz" die Bühne erobern. In einem rauschenden Fest sinnlicher Lebensfreude bringen sie mit einer Mischung aus Musik, Tanz, Artistik und Erotik die Luft zum Knistern. Burlesque ist jedoch mehr als Striptease: Es galt in der damaligen Zeit als das Zelebrieren eines freien Geistes und eines neuen Lebensgefühls.

• Eintritt: ab 22 Euro; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus, Breite Straße 2, in Buxtehude, Tel. 04161 - 501-2323.