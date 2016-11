Letzter "See(h)fahrer Genuss" vor der Winterpause in Grünendeich

bo. Grünendeich. Den letzten "See(h)fahrer Genuss" der Saison bietet die Maritime Landschaft Unterelbe ihren Gästen am Sonntag, 13. November. Kapitän Joachim Brill navigiert Besucher um 13 und um 14 Uhr durch die maritime Erlebniswelt in der ehemaligen Seefahrtschule in Grünendeich, Kirchenstieg 30. Das 140 Jahre alte Gebäude beherbergt ein begehbares Modell der Unterelbe-Region, ein Planetarium, eine Tourist-Info und die Kapitänsbrücke, auf der Brill zum Schluss traditionelle und moderne Navigationstechniken anhand von Sextanten, Seekarten und dem Funksystem AIS erklärt.Die Tourist-Info im Haus der Maritimen Landschaft ist letztmalig am Montag, 14. November, geöffnet. Danach schließt das Haus die Türen zur Winterpause. Gruppen können aber weiterhin Planetariumsvorführungen und Besichtigungen der Kapitänsbrücke buchen.• Gebühr: 2,50 Euro; Infos und Anmeldung unter Tel. 04142 - 889410 und auf www.tourismus-altesland.de/de/altlaender-urlaubswoche