Liebe in zwei Akten: Chanson-Theater "Rosen & Revolver" in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. "Rosen & Revolver" ist der Titel des jungen Chanson-Theaters am Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr im Buxtehuder Theater im Hinterhof, Haupstraße 34. Die Sopranistin Cynthia Scholz, der Opern-Pop-Tenor Sebastian Buko und der Pianist Nikolai Rosenberg präsentieren ein ebenso modernes wie nostalgisches Musiktheater mit Chansons und Liedern von Hildegard Knef, Friedrich Hollaender, Franz Lehar, Andrew Lloyd-Webber, Georg Kreisler und anderen.

Die drei Künstler kreieren ein Musikdrama, das die Zuhörer durch viele Jahrzehnte des Chansons, der Operette und des Musicals führt: Maria hat schon viel erlebt und ihr Pianist sehnt sich nach der vergangenen gemeinsamen Zeit zurück. Als ein Frauenheld ihre Bar betritt, gerät einiges in Bewegung. Die Zuschauer erwartet eine tiefgründige, humorige Lebens-Liebes-Beziehungskiste in zwei Akten.

• Eintritt: 13 Euro.