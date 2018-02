Lieder einer Legende: Hommage an Udo Jürgens in Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. "Udo Jürgens - Eine Hommage in Liedern und Texten" präsentieren Anna Haentjens (Gesang/Rezitation) und Sven Selle (Klavier) am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. Aus dem umfangreichen Repertoire des erfolgreichen Sängers, Komponisten und Entertainers führt das Duo eine Auswahl an Liedern und Chansons auf. In biografischen Anmerkungen gibt Haentjens außerdem Einblick in das Leben dieser außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit.

Jürgens (1934 bis 2014) schrieb im Lauf seiner sechzigjährigen Karriere mehr als 1.000 Lieder und war auf den Bühnen der Welt zu Hause. Er machte sich aber auch als Musicalschöpfer, Buchautor und Schauspieler einen Namen.

• Eintritt: 15 Euro.