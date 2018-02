Lieder und Gedichte von Brecht in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Einen Bertolt-Brecht-Abend gestalten Dagmar Dreke (Lesung, Gesang) und Cat Lustig (Klavier) am Samstag, 24. Februar, in Buxtehude. Zum 120. Geburtstag des deutschen Autors und Regisseurs präsentieren sie um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, "Geschichten vom Herrn B.".

In Liedern, Gedichten und Biografischem geben die beiden Künstlerinnen Einblick in Brechts umfangreiches Werk und in sein Leben. Dazu gehört Bekanntes ebenso wie manch Überraschendes.

• Eintritt: 13 Euro.