bo. Buxtehude. In ihrem Konzert am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34, erinnern die Sängerin Sibylle Kynast und der Gitarrist Tilman Hübner an das Duo Belina & Behrend. Unter dem Titel "Wenn ich mir etwas wünschen dürfte" zeichnen sie mit den Liedern des Duos den bewegenden Lebensweg Belinas nach.

Die in Polen geborene jüdische Sängerin Belina (1925-2006) und der Berliner Gitarrist Siegfried Behrend (1933-1990) feierten mit ihren Songs in den 1960er Jahren weltweit Erfolge. Sie waren die Wegbereiter vieler internationaler Duos wie Esther & Abi Ofarim. In ihren Liedern traten sie für Völkerverständigung, Weltoffenheit und Verantwortungsbewusstsein ein.

• Eintritt: 13 Euro.