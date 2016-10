bo. Buxtehude. Auf eine Reise durch die Weltmusik nimmt das Duo "Les Maries" die Zuhörer am Samstag, 15. Oktober, in Buxtehude mit. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, stellen Marie-Laure Timmich und Klaus Sieg um 20 Uhr ihr neues Album "Goldene Flaute" mit eigenen deutschen und französischen "Road Chansons" vor.Zu Gitarre, Banjo, Keyboard und Akkordeon singt Marie-Laure Timmich mit dunkler Stimme Geschichten, die vom Meer und von Hafenstädten, von Sehnsucht und Verlorenheit, vom Kommen und Gehen handeln. Sie sind melancholisch, humorig und abgründig, mal rockig, mal eher in der populären Musik angesiedelt.• Eintritt: 12 Euro; www.lesmaries.de