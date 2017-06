Live-Musik mit "Lucie, Guido & Friends" in Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. "Lucie, Guido & Friends" erobern am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr die Bühne im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Die Sängerin und Pianistin Lucie Cerveny und der Kontrabassist Guido Jäger treten in ihrer gleichnamigen Konzertreihe zusammen mit einem weiteren Gaststar auf. Das Programm reicht von Soul, Blues und Jazz bis zu alten Schlagern und bietet verschiedene musikalische Schwerpunkte, je nachdem welchen Überraschungsgast sie hinzuladen.

Lucie Cerveny ist ausgebildetet Sängerin und Pianistin im Bereich Jazz und Pop. Guido Jäger ist vielen als Bassist des Giora Feidman-Trios bekannt. Er tritt auch in anderen Ensembles wie "Sureste Tango", "Kibardin Quartett" und "Balalaika Nueva" im Raum Buxtehude auf.

• Eintritt: 12 Euro.