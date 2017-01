Lyrischer Groove: Jazz-Konzert mit dem "Gisela Horat Trio" in Buxtehude

Das "Gisela Horat Trio" kommt am Freitag, 27. Januar, nach Buxtehude. Die Pianistin und Komponistin tritt mit Simon Iten (Bass) und Samukel Büttiker (Schlagzeug) um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, auf.Die von Horat geschriebenen Stücke bilden den Ausgangspunkt für Begegnungen zwischen Komposition und Improvisation, Pop und Jazz. Erzählt werden musikalische Geschichten über das Leben in all seinen Schattierungen.Mit klangmalerischen, jazzigen Harmonien beschreibt das Trio in lyrisch grooviger Weise farbige, spannende und manchmal auch traurige Gegebenheiten, Träume, Gefühle und Schicksale. Die Musik lässt den Zuhörer in seine eigene Gefühlswelt eintauchen.• Eintritt: 14 Euro; www.kulturforum-hafen.de