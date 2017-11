bo. Buxtehude. Was fördert den persönlichen Marktvorteil? Ist es Geld oder Macht? In seinem neuen Bühnenprogramm analysiert Chin Meyer das Instrumentarium der Mächtigen. Unter dem Titel "Macht?Geld?Sexy?" betrachtet der Finanzkabarettist am Sonntag, 5. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, in Buxtehude die Machthaberei unter die satirischen Lupe.

Meyer nimmt nicht nur die allgegenwärtige Gier nach immer mehr Geld ins Visier, sondern auch den ausufernden Hunger nach Sexy-Selbstbestätigungs-Wohlfühl-Konsum. Im Kampf der Wertschöpfungsszenarien lässt er Experten-Figuren wie den mies gelaunten Steuerfahnder Sigmund von Treiber mit ihrer ganz eigenen, knallharten Sicht auf die Dinge zu Wort kommen.

• Eintritt: 16 Euro (Schüler/Studenten 11 Euro). Veranstalter ist der "Kleinkunst Igel" Buxtehude.