"Madame Cornichon": Theaterstück für Kinder ab drei Jahren in Buxtehude

bo. Buxtehude. Das Theater Orange Hamburg präsentiert am Sonntag, 9. Oktober, um 16 Uhr ein humorvolles Theaterstück für Kinder im Buxtehuder Kulturforum am Hafen: "Madame Cornichon" bringt in ihrem Leben vieles durcheinander. Die Kartoffeln landen im Wäschekorb, das Gurkenwasser in den Blumen und die Suppenkelle auf der Wäscheleine. Sie träumt von roten Schuhen und isst für ihr Leben gern Gürkchen. Das Schauspiel mit Michaela Lisa Pehlke unter der Regie von Benjamin Soyka ist ein Spaß für Kinder ab drei Jahren und dauert nur 35 Minuten.• Eintritt: 4 Euro; www.kulturforum-hafen.de