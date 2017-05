Mahl- und Backtag in der Ovelgönner Wassermühle

Buxtehude : Wassermühle Ovelgönne |

bo. Buxtehude-Ovelgönne. Die historische Wassermühle in Ovelgönne, Hemberg 7, ist am Sonntag, 21. Mai, in Betrieb. Beim Mahl- und Backtag können Besucher ab 15 Uhr beim Mahlen des Korns zusehen und Butterkuchen aus dem Steinbackofen genießen. Die Müller des Mühlenvereins erklären gern die Technik des alten Mahlwerks und die Geschichte des Gebäudes.