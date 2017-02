"Marianne, quo vadis?" Vortrag in Buxtehude über Frankreich in der Krise

bo. Buxtehude. "Marianne, quo vadis? Frankreich in der Krise" heißt der Vortrag von Max Baumgarten am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude. Welche Auswirkungen hat die akute Krise auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen, aber auch auf die Zukunft Frankreichs und Europas? Diesen Fragen geht der Referent durch Analyse aktueller Entwicklungen und anhand neuester Daten aus Gesellschaft und Wirtschaft nach.• Eintritt: 10 Euro; www.kulturforum-hafen.de