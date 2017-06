Darauf freuen sich Feinschmecker: Der neue Matjes ist da. Zusammen mit dem Buxtehuder Fisch-Fachgeschäft Döpkens feiert das Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, am Sonntag, 25. Juni, um 11 Uhr ein Matjesfest.Nach traditioneller Verarbeitung reift der Hering in Salzlake und erhält durch die holländische Rezeptur einen unvergleichbaren Geschmack - für viele Genießer eine gesunde Delikatesse.• Eintritt frei; www.kulturforum-hafen.de