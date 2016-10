"Mein Gewicht und ich": Lesung mit Elena Uhlig in Harsefeld

bo. Harsefeld. Die Schauspielerin Elena Uhlig ist am Samstag, 15. Oktober, zu Gast in Harsefeld. In der Friedrich-Huth-Bücherei, Am Amtshof 2, liest sie um 19 Uhr aus ihrem Buch "Mein Gewicht und ich". In ihrem fröhlichen Mutmach-Roman erzählt sie, wie sie es geschafft hat, sich vom Diät- und Fitnesswahn zu befreien.

Als die Mutter von drei kleinen Kindern in den Beruf zurückkehren wollte, bekam sie Probleme wegen zu vieler Pfunde: Die Filmleute erwarteten von ihr die Figur von einst. Uhlig verrät Tipps, wie die richtige Kleidung und Pose den Traum von der perfekten Figur für jede Frau wahr werden lassen.

• Karten für 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es im Vorverkauf in der S+R Bücherstube und in der Bücherei. Für die Pause kann ein kleiner Antipasti-Teller vorbestellt werden; Infos in der Bücherei: 04164 - 6945.