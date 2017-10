Meisterdetektiv in Hochform: Sherlock-Holmes-Schauspiel in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Neue Fälle für Sherlock Holmes" bringt das Filmtheater Lange & Leder am Mittwoch, 25. Oktober, um 20 Uhr auf die Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5. In dem Krimi-Schauspiel nach Sir Arthur Conan Doyle wartet im London des späten 19. Jahrhunderts ein neuer Fall auf den brillanten Ermittler Holmes und den besonnenen Dr. Watson: Ein geheimnisvoller Maskierter beauftragt den Meisterdetektiv, die schöne, unnahbare Abenteurerin Irene Adler zu beschatten.

Die Aufführung findet in schwarzweiß statt. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude.

• Eintritt ab 15,50 Euro; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, ( 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de.