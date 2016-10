bo. Buxtehude. "Merci Udo!" heißt die musikalische Hommage an Udo Jürgens am Samstag, 5. November, in Buxtehude. Der Pianist und Sänger Michael von Zalejski interpretiert um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, um 20 Uhr in einem Soloprogramm am Klavier die Hits des Weltstars (1934-2014) und kommt seinem musikalischen Vorbild erstaunlich nahe.

Fast jeder kennt die Erfolgssongs wie "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein" oder "Niemals in New York". Sie erzeugen mit den "Liedern, die im Schatten stehen", wie Udo Jürgens sie selbst einmal auf mehreren Alben zusammengestellt hat, eine besondere Mischung aus Chansonabend und Schlagerkonzert.

• Eintrittskarten ab 18 Euro gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Buxtehuder Rathaus, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 501-2323. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude.