Buxtehude : Historisches Rathaus

bo. Buxtehude. Das Buxtehuder Servicecenter Kultur & Tourismus bietet eine neue geschichtliche Themenführung an: Als Hansekaufmann Hinrich Friedrichsen nimmt ein Gästeführer die Besucher am Samstag, 20. Mai, um 12 Uhr auf Zeitreise in das Jahr 1500 mit.

Im Mittelpunkt steht das rege Treiben am innerstädtischen Hafen, dem Fleth. Friedrichsen berichtet, warum Buxtehude seinerzeit die modernste Hafengründung Norddeutschlands war, was die Hanse und die Hansekaufleute für Buxtehude so wichtig machte und manches mehr. Treffpunkt ist am Rathaus, Breite Str. 2.

Eine weitere Führung mit dem Hansekaufmann findet am Sonntag, 21. Mai, um 14 Uhr ab der Bushaltestelle an der Hafenbrücke statt.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro).