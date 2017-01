"Mit dem Hausboot auf dem Canal du Midi": Vortrag im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Von seinen Reisen "Mit dem Hausboot auf dem Canal du Midi" berichtet Max Baumgarten am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Baumgarten zeigt nicht nur Landschaftseindrücke der Region Languedoc, sondern taucht auch in die Geschichte Frankreichs ein und erzählt vom entschleunigten Leben an Bord. Der Canal du Midi ist ein lebendiges Zeugnis der Ingenieurskunst des 17. Jahrhunderts. Er verbindet Toulouse mit dem Mittelmeer bei Sète und ist Unesco-Weltkulturerbe.• Eintritt: 10 Euro; www.kulturforum-hafen.de