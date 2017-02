Mit dem Nachtwächter durch die Buxtehuder Altstadt

Buxtehude : Historisches Rathaus |

bo. Buxtehude. Unter dem Motto "Hört ihr Leut' und lasst euch sagen" führt der Nachtwächter am Freitag, 24. Februar, durch Buxtehude. Besucher begleiten den Gästeführer in historischer Berufskleidung um 18 Uhr durch die beleuchtete Altstadt. Sie erwartet unterwegs ein launiger Vortrag über die Stadtgeschichte, gespickt mit Pikantem und Interessantem aus der Estestadt.

In früheren Zeiten warnte der Nachtwächter die schlafende Bevölkerung vor Feuer. Ausgestattet mit Hellebarde, Laterne und Feuerhorn schritt er durch die nächtlichen Straßen.

Treffpunkt zu dem zweistündigen Rundgang ist um 18 Uhr am historischen Rathaus in der Fußgängerzone, Breite Straße 2.

• Gebühr: 8 Euro (Kinder 2 Euro).