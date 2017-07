Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Zurück in die Zeit, als der Nachtwächter die schlafende Bevölkerung vor Feuer und Dieben warnte, führt der Stadtrundgang am Samstag, 29. Juli, um 21 Uhr in Buxtehude. Unter dem Motto " Hört ihr Leut' und lasst euch sagen ..." erzählt ein Gästeführer aus der Stadtgeschichte. Seinen launigen Vortrag spickt er mit Pikantem und Interessantem aus der Estestadt. Treffpunkt ist am Rathaus, Breite Straße 2.

• Gebühr: 8 Euro (Kinder 2 Euro).