Buxtehude : Historisches Rathaus

bo. Buxtehude. "Hört ihr Leut' und lasst euch sagen..." - Auf eine Reise in die Zeit, als der Nachtwächter die schlafenden Bürger vor Feuer und Dieben warnte, nimmt ein Gästeführer Besucher am Freitag, 14. Juli, in Buxtehude mit. In historischer Berufskleidung, ausgestattet mit Hellebarde, Laterne und Feuerhorn, führt er um 21 Uhr durch die Altstadt.

Interessierte erwartet ein launiger Vortrag rund um die Stadtgeschichte, gespickt mit pikanten Anekdoten. Treffpunkt zu dem zweistündigen Rundgang ist am Rathaus in der Fußgängerzone, Breite Straße 2.

• Gebühr: 8 Euro (Kinder 2 Euro).

Allgemeine Stadtführungen finden dienstags, donnerstags und samstags um 14 Uhr, sonntags um 11 Uhr statt. Start ist ebenfalls am Rathaus.

• Gebühr: 5 Euro (Kinder 2 Euro).