Musical-Comedy mit Uli Heissig als Irmgard Knef in Buxtehude

bo. Buxtehude. Uli Heissig ist Irmgard Knef. In seinem mittlerweile achten Solo-Programm schlüpft der singende und schauspielernde Wahl-Berliner Ulrich Michael Heissig in die Rolle der erfundenen knefschen Blutsverwandten. Das Publikum erlebt die Musical-Comedy "Ein Lied kann eine Krücke sein" am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5.

90 Jahre und kein bisschen leise: Irmgard Knef feiert als Alterspräsidentin des deutschen Kabarett-Chansons das Leben und die Liebe. Am Spätabend ihres Lebens lässt die hoffnungslose Optimistin noch mal die Korken knallen. In Chansons, Kalauern und Geschichten mit Wortwitz und schwarzem Humor gibt sie Zukunftsprognosen, politische Bestandsaufnahme und die Vergangenheitsbewältigung ihrer Affären mit Männern zum Besten. Die satirische Ode an die Vitalität einer unverwüstlichen Berlinerin ist gleichzeitig eine Hommage an die "Schwester" mit dem großen Namen.

• Eintritt: 16 Euro (5 Euro Ermäßigung für Schüler und Studenten); Veranstalter ist der "Kleinkunst Igel" Buxtehude.