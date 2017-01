Das "Piano-Bajan"-Duo Elena und Waldemar Keil gibt am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr ein Konzert im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34.Inspiriert von dem harmonischen und einmaligen Klang beider Instrumente präsentieren die beiden Künstler mit Knopfakkordeon und Klavier ein Programm aus Klassik, Musical- und Filmmelodien, Welthits und Kompositionen aus Kasachstan. Zu hören sind u. a. der "Hummelflug" von Rimski-Korsakow, ein "Ungarischer Tanz" von Brahms, "Memory" aus "Cats", "Strangers In The Night", "Love Story", die "Moonlight Serenade" von Miller und "Libertango" von Piazzolla.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de