Musik von Bach und Telemann in der St. Petri-Kirche Buxtehude

bo. Buxtehude. Mit "Wort und Musik" wird der Vorabend zum vierten Advent am Samstag, 23. Dezember, in der St. Petri-Kirche in Buxtehude gefeiert. In der mit Kerzenlicht erhellten Kirche lassen Annegret Holtgräve-Diercks (Sopran) und Sybille Groß (Orgel) um 17 Uhr Musik von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz erklingen. Pastor Thomas Haase liest dazu adventliche Texte.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.