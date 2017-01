Die ausgebildete Sängerin und Pianistin Lucie Cerveny gibt gemeinsam mit dem Bassisten Guido Jäger in der Musikreihe "Lucie live & friends" am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr im Kulturforum in Buxtehude (Hafenbrücke 1) eine musikalische Mischung zum Besten. Diese reicht von Jazz und Soul über Blues bis hin zu alten Schlagern. Dazu wird ein Überraschungsgast erwartet.Eintritt: 10 Euro