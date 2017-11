Musikalischer Chor-Geburtstag in Neukloster

Buxtehude : St. Marienkirche in Neukloster |

bo. Buxtehude-Neukloster. Zwei Chöre aus Neukloster/Hedendorf feiern einen runden Geburtstag: Der Gemischte Chor (Foto) ist 30 Jahre alt geworden, das Ensemble "Con Takt" besteht seit zehn Jahren. Dieses Ereignis wird am Sonntag, 5. November, mit einem großen Konzert um 17 Uhr in der St. Marien-Kirche in Neukloster gefeiert. Als musikalischer Gast ist der Männergesangverein "Treue" Neukloster dabei. Auf dem Programm stehen Volkslieder, Popklassiker, plattdeutsche und geistliche Lieder.

Seit seiner Gründung am 20. Mai 1987 hatte der Gemischte Chor zahlreiche Auftritte, in Konzerten ebenso wie in Chorwettbewerben und Gottesdiensten, bei Hochzeiten und Geburtstagen. Als Abteilung des Gemischten Chores wurde 2007 der Chor "Con Takt" gegründet, der anfangs hauptsächlich Songs von "Abba" gesungen hat, sein Repertoire aber stetig erweitert hat. Beide Gruppen singen unter Leitung von Peter Müller.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten. Die Chöre freuen sich über Zuwachs: Wer Freude am Singen hat, ist zum Schnupperabend willkommen; Infos bei Peter Müller, Tel. 04161 - 713885.