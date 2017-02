"My Six Stages": Kartenvorverkauf für die Rockmusik-Konzerte hat begonnen

Die erfolgreiche Buxtehuder Konzertreihe "My Six Stages" startet in die fünfte Runde. Das Line Up für die sechs Konzerte in der Arena des Freizeithauses am Geschwister-Scholl-Platz steht fest. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden 18 Nachwuchsbands ausgewählt.Den Auftakt machen am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr die Gruppen "Bentulas", "Slanders" und "Pure Tonic", die mit Punk und Rock die Bühne erobern. Die weiteren Konzerte finden jeweils am Samstag, 4., 11., 18. und 25. März sowie am 1. April statt. Mit Metalcore, Rock, Indie und HipHop ist für jeden Musikfan etwas dabei. Erstmals gibt es in diesem Jahr Festival-Armbänder.• Der Kartenvorverkauf für die Konzerte hat begonnen. Tickets für 5 Euro pro Konzertabend gibt es im Freizeithaus und bei "Tixx", Breite Straße, in Buxtehude. Veranstalter ist die Stadtjugendpflege Buxtehude; www.mysixstages.de