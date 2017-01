Nadine Sieben & Freunde - Das Familienkonzert in Buxtehude

Ein bunter Nachmittag mit Ohrwurm-Garantie verspricht das Familien-Konzert mit Nadine Sieben am Sonntag, 26. Februar, in Buxtehude zu werden. Als Kinderliedersängerin möchte die Sopranistin aus Horneburg Kindern und Eltern Musik nahe bringen und hat sich für ihren Auftritt um 17 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, zahlreiche musikalische Gäste eingeladen:Mit von der Partie sind der Kinderchor "Buxtehuder Stieglitze" und die "Voices of Gospel Changes" aus Leipzig. Der Liedermacher Tim Linde ("Wasser unterm Kiel") und die Geigenvirtuosin Saschka Haberl treten auf. Der Sänger und Moderator Andre Holst gibt sich die Ehre. Der Magier Peter Valance möchte die Zuschauer mit sensationellen Illusionen verblüffen. Mit Tanzdarbietungen unterhalten "Petra's Dance Crew" aus Harsefeld und die junge Tänzerin Sarah Jebrahim aus Hamburg. Der Besuch weiterer Überraschungsgäste aus der Theater- und Musicalwelt ist nicht ausgeschlossen.• Karten für 19,90 Euro (ermäßigt 14,90 Euro) gibt es bereits im Vorverkauf. Tickets sind im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012323 und auf www.reservix.de