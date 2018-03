Neue Bilder in der Buxtehuder Awo-Begegnungsstätte

Buxtehude : AWO "Begegnung mit Herz" |

bo. Buxtehude. Künstler der Awo-Malschule Buxtehude stellen ab Montag, 5. März, ihre Arbeiten in der Awo-"Begegnung mit Herz", Vaßmerstr. 2, in Buxtehude aus. Ina Paulusch, Karin Quoohs und Günter Rau präsentieren Bilder mit unterschiedlichen Motiven und Maltechniken mit Pastellkreide, Buntstiften, Aquarell- und Acrylfarben. Evelin Rau, Leiterin der Malschule, zeigt Werke in Gouache und Tempera. In der Awo-Malschule kommen regelmäßig Künstler zusammen, um gemeinsam kreativ zu sein.

• Die Ausstellung läuft bis Freitag, 6. April; geöffnet: montags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr.