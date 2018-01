Neue Vortragsreihe über Metaphysik im "Philosophischen Café" in Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Im "Philosophischen Café" Buxtehude startet eine neue Vortrags- und Diskussionsreihe. Dr. Bärbel Lücke referiert im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, über die "Metaphysik von der Antike bis in die Gegenwart".

"Wie alles begann" ist das Thema des ersten Abends am Mittwoch, 7. Februar, um 19.30 Uhr. Am Beispiel von Plato und Aristoteles soll geklärt werden, inwiefern die erste Philosophie Metaphysik in Reinform war.

Die jeweils einstündigen Vorträge finden in loser Folge statt. Sie berühren die Geschichte der Philosophie und ihre bis in die Gegenwart interessierenden Problemstellungen.

• Eintritt frei.