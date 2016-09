Neuer Kraftraum: Tag der offenen Tür bei Peplady's in Buxtehude

Zu zwei Tagen der offenen Tür lädt das Team des Frauen-Fitnessstudios „peplady‘s“ in Buxtehude am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ein.Das engagierte Team möchte an diesem Wochenende seine erweiterten Räume, die neuen Geräte und den neuen Kraftraum vorstellen. „Damit decken wir jetzt das gesamte Leistungsspektrum von Kraft- und Ausdauertraining bis zum breit gefächerten Kursangebot ab“, freut sich Studioinhaberin Agnes Kern. Und das ab sofort durchgehend von 9 Uhr (sonntags ab 10 Uhr) bis zum Feierabend (Montag und Mittwoch: 21 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 20 Uhr, Freitag: 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 14 Uhr).Besucherinnen, die am Tag der offenen Tür für eine Mitgliedschaft bei „peplady‘s“ entscheiden, sparen die Aufnahmegebühr von 80 Euro. Diese Entscheidung dürfte keiner Frau schwer fallen: Bei „peplady‘s“ werden die Mitglieder von motivierten, freundlichen und gut geschulten Trainerinnen und Kursleiterinnen individuell betreut. Egal ob die Interessentin viel oder wenig Zeit für ihre Fitness investieren kann oder will, ob sie etwas für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden oder für ihre Figur tun möchte - die „peplady‘s“s bieten jedem Mitglied ein maßgeschneidertes Angebot.Beim Zirkeltraining an speziellen Geräten und unter professioneller Leitung halten sich die Teilnehmerinnen zwei bis drei Mal pro Woche mit viel Spaß fit. Das Training ist so angelegt, dass innerhalb von 30 Minuten alle Muskelgruppen angesprochen werden - ideal für alle, die nur wenig Zeit investieren können.Das Kursprogramm reicht von Bauch-Beine-Po über Yoga und Drums Alive bis Zumba, so dass für jeden Geschmack ein Angebot dabei ist. Darüber hinaus können die Mitglieder jederzeit im Cardio-Bereich und im neuen Kraftraum an den modernen Geräten trainieren. Neben einer fachlich fundierten Ernährungsberatung bieten die „peplady‘s“ auch regelmäßig Abnehm-Challenges an, die bei den Mitgliedern sehr beliebt und auch sehr erfolgreich sind. „Wer möchte, verliert bei uns mit viel Spaß kontinuierlich Kilos“, sagt Agnes Kern.Neben der hervorragenden Betreuung und der guten Stimmung bei „peplady‘s“ schätzen die Mitglieder auch die angenehme Atmosphäre im Fitnessstudio. Von den großzügigen Umkleideräumen über die Dusche bis zur gemütlichen Sitzecke, in der sich die Mitglieder gerne auf eine Tasse Kaffee oder ein Einfrischungsgetränk treffen, ist das gesamte Studio tip-top gepflegt und ansprechend gestaltet. „Meine Kolleginnen und ich und auch viele unserer Mitglieder verbringen täglich viele Stunden im Studio und fühlen uns alle sehr wohl hier“, sagt Agnes Kern.Interessentierte Frauen können u.a. zwischen einer Zehnerkarte zum Kennenlernen, einer Jahres- und einer Zweijahresmitgliedschaft wählen.Das „peplady‘s“ in Buxtehude liegt zentral am Brauereiweg 4 in unmittelbarer Nachbarschaft des Bahnhofs und ist daher ganz leicht zu erreichen.Tel. 04161-7479700, www.pep-ladys.de