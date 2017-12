Opus Dreizehn: Politisches Kabarett mit Matthias Deutschmann in Buxtehude

bo. Buxtehude. "Wie sagen wir's dem Volk?", fragt Matthias Deutschmann am Freitag, 12. Januar, in Buxtehude. Der Freiburger Kabarettist mit dem Cello präsentiert um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, um 20 Uhr sein 13. Soloprogramm.

Deutschmann steckt die Tiefschläge der Politik ein, um dann präzise zurückzuschlagen - schnell und hochaktuell. Der Kabarettist analysiert nicht nur das derzeitige politische Geschehen in Deutschland, auch die mächtigen Staatsmänner der Welt werden von ihm unter die satirische Lupe genommen. Dazu begleitet er sich auf dem Cello. Veranstalter ist der Buxtehuder "Kleinkunst-Igel".

• Eintritt: ab 15 Euro (Ermäßigung für Schüler 7,50 Euro).