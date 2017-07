Parkplatz am Buxtehuder Bahnhof Nord am Samstag gesperrt

nw/bo. Buxtehude. Auf der Nordseite des Buxtehuder Bahnhofs werden am Samstag, 22. Juli, zwischen 6 und 14 Uhr Grünpflegearbeiten vorgenommen. Dazu wird der Parkplatz an der Giselbertstraße ab Ecke Hastedtstraße in westlicher Richtung gesperrt.