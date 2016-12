Philosophische Diskussion im Buxtehuder Kulturforum zum Thema Grenzen

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Das philosophische Café öffnet seine Türen am Mittwoch, 4. Januar, um 19.30 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1. Das Thema des Abends lautet "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Gäste sind eingeladen, nach einer Einführung in das Thema ihre Meinung in die Diskussion einzubringen.