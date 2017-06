Puppentheater "Kollin Kläff" im Buxtehuder Freizeithaus

Buxtehude : Freizeithaus |

bo. Buxtehude. Darauf dürfen sich die jüngsten Zuschauer freuen: Zum Puppentheater mit "Kollin Kläff" lädt die Stadtjugendpflege Kinder ab zwei Jahren am Sonntag, 11. Juni, in die Arena des Freizeithauses in Buxtehude, Geschwister-Scholl-Platz 1, ein. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang für das Stück "Kollin und die Glitzerschnecke".

Puppenspielerin Maya Raue schreibt ihre Geschichten selbst und spielt mit Herz und Humor vor und hinter der Bühne. Immer dabei ist die Hundefigur "Kollin Kläff", die in jeder Geschichte ein lustiges Abenteuer erlebt. Die Aufführungen sind eine Mischung aus Kasperletheater und Puppet Comedy, doch ohne böse Hexen und Teufel. Kinder dürfen nach der Vorstellung die kuscheligen Puppen kennenlernen. Vorweg stellt sich Maya Raue in einer kleinen, offen gespielten Stand-up-Comedy vor.

• Eintritt: 2 Euro; Tickets gibt es ab 14.30 Uhr an der Tageskasse.