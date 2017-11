Reise in die 1960er: Musikshow "Twist & Shout" im Buxtehuder Kulturforum am Hafen

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. "Suzie & The Seniors" nehmen ihre Zuhörer am Freitag, 24. November, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, in Buxtehude auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1962 bis 1969 mit. Unter dem Motto "Twist & Shout" bringt die Band aus Hamburg den Beat, wie er einst im legendären Starclub zu hören war, zurück.

Besucher dürfen sich auf eine energiegeladene Show freuen. Das Programm ist abwechslungsreich, authentisch und mit hohem Wiedererkennungswert, denn allte Titel waren seinerzeit in den Hitparaden vertreten. Die Chartstürmer der "Beatles", "Rolling Stones", "Hollies", "Beach Boys", "Kinks", "Animals" und vielen weiteren Bands erinnern an eine unvergessene Epoche.

Die Band ist eine Art Familienunternehmen: Die Musiker Ralf und Knut Hartmann (Solo- und Rhythmusgitarre und Gesang), beide seit mehr als 40 Jahren bereits mit der Band "Franny & The Fireballs" unterwegs, holten Knuts Tochter Patricia "Suzie" für Gesang und Moderation mit ins Boot.

• Eintritt: 13 Euro.