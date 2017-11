Ring frei für das Beziehungskabarett "Zweikampfhasen" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Mit ihrem Kabarett "Zweikampfhasen" gehen "Ehnert vs Ehnert" in ihre nächste Beziehungsschlacht. Das Duo Jennifer und Michael Ehnert gastiert mit seinem neuen Programm am Samstag, 25. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5.

Zwischen all den Singles und One-Night-Stands fühlen sich Herr und Frau Ehnert in ihrer monogamen Zweisamkeit als das einzige überlebende Exemplar einer ausgestorbenen Spezies: Sie sind ein Ehepaar. Sie hinken dem Zeitalter individueller Freiheit gnadenlos hinterher und haben es nicht geschafft, sich scheiden zu lassen, obwohl sie alles dafür tun, den anderen fix und fertig zu machen.

Veranstalter ist der "Kleinkunst Igel" Buxtehude.

• Karten ab 15 Euro (Schüler/Studenten ab 7,50 Euro) gibt es bei Allerleibuch am Torfweg in Buxtehude, Tel. 04161 - 84466, und an der Abendkasse.