Roadmovie "Kunst bewegt" im Kulturforum Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Im Rahmen der Jahresausstellung des Bundes Bildender Künstler BBK Stade-Cuxhaven in Buxtehude wird am Sonntag, 8. Januar, um 18.30 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, das Roadmovie "Kunst bewegt - 70 Jahre BBK Niedersachsen" gezeigt.

Regisseur Michael Ewen drehte den 90-minütigen Film 2016 mit Künstlern aus dem BBK Niedersachsen. Die Künstler sind bei der Vorführung anwesend. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Im Buxtehuder Marschtorzwinger am Liebfrauenkirchhof sind noch bis Sonntag, 15. Januar, aktuelle Arbeiten von Malern und Bildhauern, eines Fotografen und eines Bildwebers aus der Region Stade/Cuxhaven zu sehen. An der Ausstellung beteiligen sich 13 Künstler des BBK, u. a. Birgit Jaenicke, Minke Havemann, Barbara Uebel, Imke Korth-Sander, Mike Behrens. Der BBK ist ein bundesweit organisierter Berufsverband für bildende Künstler.

Die Finissage findet am Sonntag, 15. Januar, um 14.30 Uhr im Marschtorzwinger statt.

• Öffnungszeiten des Marschtorzwingers: dienstags bis freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.