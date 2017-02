Roger Stein singt "Lieder ohne mich" in Buxtehude

"Lieder ohne mich" heißt das Konzert mit Roger Stein am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, in Buxtehude. Der junge Sänger, Pianist und Multiinstrumentalist versteht sich als Sprachspieler und Songpoet. Er lotet die Tiefen von Satire und Poesie aus und schafft dabei Gegensätze ab: Stein präsentiert Heiterkeit pur in Gemeinschaft mit tiefster Melancholie.In seinen Songs spricht Stein die tristesten Botschaften mit höchster Lebensfreude aus. Er zeigt, wie lustig und innig zugleich ein Abend mit Liedern sein kann, wenn man etwa zu sagen hat. In seinem Konzert ersetzt Stein mit selbst gesungenen Chören und eingespielten Rhythmen eine ganze Band.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de.