Romantik und Rock mit "Elbsand" in der Ovelgönner Wassermühle

bo. Buxtehude-Ovelgönne. Die Band "Elbsand" hat in den vergangenen Monaten intensiv geprobt und möchte Freunde des Rock und Blues am Samstag, 25. Februar, in der Wassermühle in Ovelgönne, Hemberg 7, mit einem neuen Programm begeistern. Die Formation holt an diesem Abend das im Dezember aus Krankheitsgründen abgesagte Konzert nach.Erstmals gibt es einen "Unplugged"-Teil, bei dem die Musiker nur auf akustischen Gitarren spielen. Neu im Repertoire sind mehrstimmig gesungene Stücke und selbst komponierte Songs, die demnächst auf einer CD erscheinen sollen.• Eintritt: 12 Euro; Kartenvorbestellung unter Tel. 04162 - 9085185; www.elbsand.hamburg